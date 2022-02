Armata Rusiei a asigurat ca civilii pot parasi „liber” Kievul, capitala Ucrainei, acuzand in același timp autoritațile ucrainene ca ii folosesc drept scuturi umane. „Toți civilii din oraș pot parasi liber capitala Ucrainei pe autostrada Kiev-Vasilkov”, la sud-vest de capitala, a declarat la televizor purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konașenkov. Zelenski: […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Rusia anunța supremația aeriana. Primul coridor de securitate. Civilii, „folosiți ca scuturi umane” de Kiev first appeared on Ziarul National .