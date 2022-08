RĂZBOI ÎN UCRAINA. Rusia anunță marele plan pentru orașul-cheie Mariupol. Ce se va întâmpla cu oțelăria Azovstal Primele cladiri care vor fi reconstruite in Mariupol, un oraș portuar din sud-estul Ucrainei devastat de saptamani de bombardamente, vor fi inaugurate in septembrie, a anunțat luni Rusia, care ocupa in prezent orașul. „Primele cladiri vor fi gata in septembrie. Primele spitale vor fi și ele gata”, a declarat vicepremierul rus Marat Hușnulin intr-un interviu […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Rusia anunța marele plan pentru orașul-cheie Mariupol. Ce se va intampla cu oțelaria Azovstal first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

