- Coloane imense cu zeci de mii de manifestanți in mai mai multe orașe europene, la Tbilisi, Frankfurt, Praga, Bratislava, Paris și Vilnius. Oamenii au marșaluit vineri seara in semn de susținere fața de Ucraina, in contextul in care aceasta țara rezista, de noua zile, bombardamentelor armatei ruse. Președintele…

- Ziua a 10-a a razboiului din Ucraina. 1.200.000 de oameni au parasit Ucraina, iar exodul continua. Pe drumurile spre vestul tarii sunt coloane intregi de masini ale oamenilor ce incearca sa scape cu viata. 331 de civili au murit de la inceputul conflictul

- Portavionul cu propulsie nucleara al Frantei, Charles de Gaulle, va fi mutat in Marea Neagra, au informat, in aceasta seara, surse militare franceze, citate de Antena 3. Portavionul are doar motorul cu propulsie nucleara, nu conține arme nucleare. Potrivit reprezentanților Franței, portavionul va fi…

- A doua runda de negocieri ruso-ucrainene desfasurata joi s-a incheiat cu un acord pentru o incetare temporara a focului pentru ratiuni umanitare, a anuntat negociatorul ucrainean, Mihailo Podoliak, potrivit Reuters si EFE.

- "Franta va continua sa indeplineasca rolul de a-si reasigura aliatii NATO prin trimiterea unui nou contingent in Estonia ca parte a prezentei avansate consolidate, anticipand participarea sa la controlul aerian baltic incepand cu luna martie si, de asemenea, prin accelerarea desfasurarii sale in Romania",…

- Președintele rus a autorizat joi dimineața o operațiune militara in estul Ucrainei, in ceea ce ar putea fi inceputul razboiului in Europa din cauza cererilor Rusiei de a pune capat expansiunii NATO catre est. Vladimir Putin a spus ca a autorizat o operațiune militara speciala in zonele separatiste din…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…