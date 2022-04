Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de

- UPDATE 1 Armata rusa a cerut din nou fortelor ucrainene din orasul-port Mariupol sa se predea, transmite agenția DPA. Intr-o declaratie, generalul-maior Mihail Mizintev afirma ca, luand in considerare situatia catastrofala de la otelaria Azovstal, luptatorilor ucraineni si „mercenarilor straini” aflati…

- Razboi in Ucraina, ziua 50. Armata rusa a avertizat, miercuri seara, ca ar putea ataca centre de comanda din Ucraina, inclusiv din zona capitalei Kiev, ca reactie la "tentative de a comite acte de sabotaj" pe teritoriul Rusiei. Intre timp, Statele Unite a

- Razboi in Ucraina, ziua 49. Trei șefi de stat din Uniunea Europeana au ajuns la Kiev. Vizita lor vine dupa ce Ucraina a refuzat sa-l primeasca pe președintele german Frank-Walter Steinmeier. Planurile rușilor la Mariupol au fost dezvaluite de ucraineni ia

- Razboi in Ucraina, ziua 28. Chiar daca bombardamentele de la Mariupol s-au intețit, iar o uzina a fost atacata cu bombe, ucrainenii refuza sa capituleze. Asta in timp ce Volodimir Zelenski insista asupra unei intalniri directe cu Vladimir Putin.

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din part

- Razboi in Ucraina, ziua a 19-a. Orașul Mariupol a fost bombardat in aceasta dimineața din patru direcții. Rusia și Ucraina se așeaza din nou la masa negocierilor, astazi. Intalnirea se va desfașura online.