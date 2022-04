Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse si unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca, daca Suedia si Finlanda vor adera la organizatia militara,

- Razboi in Ucraina, ziua 50. Armata rusa a avertizat, miercuri seara, ca ar putea ataca centre de comanda din Ucraina, inclusiv din zona capitalei Kiev, ca reactie la "tentative de a comite acte de sabotaj" pe teritoriul Rusiei. Intre timp, Statele Unite a

- Razboi in Ucraina, ziua 49. Armata rusa a avertizat, miercuri seara, ca ar putea ataca centre de comanda din Ucraina, inclusiv din zona capitalei Kiev, ca reactie la "tentative de a comite acte de sabotaj" pe teritoriul Rusiei.

- Finlanda și Suedia ar putea adera in curand la NATO, demers care ar infuria probabil Moscova și despre care oficialii spun ca ar sublinia și mai mult eroarea strategica a Rusiei de a invada Ucraina.

- Orașe importante ale Ucrainei sunt distruse de bombardamentele zilnice. Proiectilele rusești cad peste cartiere de locuințe, centre comerciale, școli și spitale. In timp ce Moscova susține ca operațiunea militara speciala din Ucraina se desfașoara conform planului, militarii trimiși la razboi nu mai…

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii

- A 5-a zi a invaziei Rusiei in Ucraina. Armata lui Vladimir Putin continua asediul asupra principalelor orașe din Ucraina. Belarus ii permite Rusiei sa plaseze arme nucleare pe teritoriul sau Belarusul va renunța la statutul sau non-nuclear și neutru, permițand Rusiei sa plaseze arme nucleare pe teritoriul…