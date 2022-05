Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Kremlinul sustine ca nu exista nicio sansa ca presedintele rus Vladimir Putin sa declare razboi Ucrainei pe 9 mai, Ziua Victoriei Rusiei, conform declaratiilor lui Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, care a calificat informatiile drept "aberatii", relateaza CNN. Cand a fost intrebat…

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat, miercuri, ca Armata rusa va considera transporturile NATO care livreaza arme in Ucraina drept ”tinte care urmeaza sa fie distruse”, potrivit agentiei de presa rusa RIA, citata de Reuters. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a mai spus ca soldatii…

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat, miercuri, ca Armata rusa va considera transporturile NATO care livreaza arme in Ucraina drept „tinte care urmeaza sa fie distruse”, potrivit agentiei de presa rusa RIA, citata de Reuters. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a mai spus ca soldatii…

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in