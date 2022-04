Stiri pe aceeasi tema

- Rusia vrea sa ”elibereze” din punct de vedere militar Donbasul, pentru ca Moscova considera aceasta regiune separatista prorusa drept independenta fata de Ucraina, anunta marti ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu.

- Germania a anuntat, astazi, ca Occidentul va fi de acord sa impuna mai multe sancțiuni Rusiei in urmatoarele zile, dupa ce Ucraina a acuzat forțele rusești de crime de razboi in apropiere de Kiev, sporind astfel presiunea economica deja mare asupra Rusiei, noteaza Reuters. Economia Rusiei se confrunta…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, nu a mai aparut in public de pe data de 11 martie, astfel ca acesta nu a fost vazut timp de 12 din cele 28 de zile ale razboiului din Ucraina, scrie publicația Ukrainska Pravda, care ii citeaza pe jurnaliștii ruși de investigație de la

- Anonymous anunta ca a spart serverele serviciilor secrete ruse FSB si dezvaluie o convorbire intre Putin si Serghei Soigu despre vanzarea unor paduri ucrainene. Grupul de hackeri Anonymous, care poarta un „atac cibernetic” impotriva Rusiei de cand a invadat Ucraina, la 24 februarie, a anunțat joi…

- Armata rusa va continua operațiunea militara in Ucraina pana la atingerea obiectivelor sale, a declarat marți ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, la o conferința telefonica, informeaza Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Canalul rusesc de propaganda Sputnik trunchiaza realitatea agresiunii rusesti in Ucraina. In viziunea Sputnik, Rusia face dreptate in Ucraina si vrea demilitarizare. Publicatia Sputnik prezinta interesele lui Putin si ale Moscovei in Romania. Si asta se vede din titlurile mincinoase pe care le da textelor…

- Relatiile dintre Londra si Moscova se afla la nivelul cel mai de jos, a estimat vineri ministrul rus al apararii Serghei Soigu, dupa o intalnire cu omologul sau britanic Ben Wallace, pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Occident legat de desfasurarea de forte ruse la granitele ucrainene. “Din pacate,…

- ''Secretarul apararii este bucuros ca Rusia a acceptat invitatia de a avea o intrevedere cu omologul sau. Dat fiind ca ultima intalnire bilaterala intre tarile noastre a avut loc la Londra in 2013, ministrul rus al apararii Serghei Soigu a propus sa se intalneasca la Moscova'', a adaugat sursa citata.Aceasta…