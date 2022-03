Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a negat miercuri ca ar fi efectuat un atac aerian impotriva unui teatru din Mariupol, potrivit agentiei de presa RIA, preluata de Reuters.Consiliul din orasul port asediat a declarat anterior ca fortele rusesti au bombardat un teatru in care se adaposteau civili.In schimb,…

- Razboi in Ucraina, ziua a 21-a. Razboiul din Ucraina continua, iar rușii dau in continuare dovada ca nu au pic de mila fața de civili. Cel puțin 10 ucraineni au fost uciși in aceasta dimineața in timp ce stateau la coada pentru a cumpara paine.

- Razboi in Ucraina, ziua a 20-a. Blocuri de locuinte si o statie de metrou au fost tintele obuzelor rusesti. Kievul e pana miercuri in stare de asediu. Un asalt total al armatei ruse va porni in aceasta seara.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus ca se teme ca Rusia ar putea conduce un atac chimic in Ucraina, adica exact ce ii acuza rușii pe ucraineni ca ar intenționa sa faca. In discursul sau de azi noapte, el a mai spus ca in ultimele doua zile forțele Kievului au reușit evacuarea a pana la…

- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev. Rusii au anuntat si ca permit noi

- Ziua a 10-a a razboiului din Ucraina. Rusia si Ucraina au fost de acord cu o incetare a focului, astazi, pentru sapte ore, timp in care civilii din Mariupol si Volnovakha vor fi evacuati cu autobuze. Totusi, ucrainenii ii acuza pe rusi ca nu respecta acor