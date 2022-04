Stiri pe aceeasi tema

- Este ziua a 57-a de cand Rusia a declansat invazia pe teritoriul Ucrainei. Ucraina afirma ca este pregatita sa negocieze la Mariupol, in timp ce Zelenski spune ca nu au suficiente arme grele pentru a invinge Rusia in aceasta regiune.

- China a transmis Rusiei ca va continua sa extinda „coordonarea strategica” dintre cele doua țari indiferent de volatilitatea internationala, a comunicat marti Ministerul de Externe de la Beijing.

- Razboi in Ucraina, ziua 50. Armata rusa a avertizat, miercuri seara, ca ar putea ataca centre de comanda din Ucraina, inclusiv din zona capitalei Kiev, ca reactie la "tentative de a comite acte de sabotaj" pe teritoriul Rusiei. Intre timp, Statele Unite a

- Ucraina susține ca a eliminat inca un general-locotenent rus. Este vorba despre comandantul Armatei a 8-a a Districtului Militar de Sud al Federației Ruse, Andrei Mordvichev, care a fost ucis in urma unui atac al forțelor armate ale Ucrainei asupra aerodromului de la Cernobaevka. Armata a 8-a este responsabila…

- Conflictul din Ucraina va stabili ordinea mondiala, susține ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, potrivit Sky News. Ministrul rus a spus intr-un comentariu ca prezentul conflict reprezinta un moment important deoarece va „defini ordinea mondiala”. Rusia incearca sa se apropie de China,…

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii da d

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a amenințat din nou, joi, intr-un interviu acordat televiziunii de stat, țarile occidentale. „Daca vor incepe un adevarat razboi impotriva noastra, atunci trebuie sa se gandeasca cu atenție”, a spus Lavrov, intrebat despre amenințarile Rusiei cu bomba…

- Odata intrate in vigoare sancțiunile occidentale impotriva Rusiei, fluxul comercial al Moscovei se va indrepta catre piața din China. Se estimeaza ca o gama mai larga de sancțiuni impotriva Rusiei va aprofunda relațiile comerciale fara dolari dintre Rusia și China, potrivit fostului negociator comercial…