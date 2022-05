Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 71. Atacuri violente au loc in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Comandantul Regimentului Azov spune ca in interiorul complexului "se dau lupte grele si sangeroase" cu forțele ruse.

- La combinatul siderurgic Azovstal se desfașoara lupte grele și sangeroase, a declarat un comandant ucrainean, deși Rusia a declarat ca joi va deschide coridoare de evacuare din uzina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca 344 de persoane au fost evacuate miercuri din Mariupol și zonele…

- Rusia a anunțat miercuri ca a lansat doua rachete Kalibr de pe un submarin din Marea Neagra, asupra unor ținte din Ucraina, reiterand avertismentul ca va incerca sa loveasca transporturile de armament livrat de NATO Ucrainei, scrie Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Continua evacuarea civililor din combinatul Azovstal din Mariupol. Ucraina și-a inchis in mod oficial cele patru porturi maritime din Marea Neagra și Azov pe care trupele ruse le-au capturat. Bilantul celor care au fost nevoiti

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Aproximativ 100 de civili au fost evacuați din combinatul Azovstal din Mariupol. Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca, astazi, incepand cu ora 08.00 vor fi continute actiunile pentru evacuarea civililor blocati in orasu

- UPDATE 2 Un submarin rusesc cu propulsie diesel staționat in Marea Neagra a fost folosit pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr, relateaza Sky News. In imaginile difuzate de Ministerul rus al Apararii, o salva de rachete a fost vazuta ieșind din mare și zburand spre orizont.…

- Ministerul rus al Apararii a lansat miercuri un nou ultimatum combatanților ucraineni aflați in punctul intarit din complexul industrial Azovstal din Mariupol, anunța Reuters. ”Forțele armate ruse, din motive pur umanitare, propun din nou combatanților batalioanelor naționaliste și mercenarilor straini…

- Rusia pregatește asaltul final asupra orașului Mariupol, aflat sub asediu neintrerupt din 5 martie, cand a fost complet incercuit. Statul major al Ucrainei relatase dimineața ca forțele ruse au pornit atacuri asupra fabricii siderurgice Azovstal și a portului.