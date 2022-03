Război în Ucraina. Rubla se prăbușește, după retrogradarea ratingului cu șase trepte la “junk” Rubla a atins, joi, un nivel record fata de dolar si euro, dupa ce agentiile de evaluare financiara Fitch si Moody’s au retrogradat cu sase trepte ratingul Rusiei, la categoria “junk” (nerecomandat pentru investitii). Acestea considera ca sanctiunile occidentale maresc incertitudinile privind capacitatea tarii de a-si rambursa datoriile si slabesc economia, transmite Reuters. Joi dimineata, moneda Rusiei a coborat pana la un curs de 117,50 ruble pentru un dolar si 124,10 ruble pentru un euro, depreciindu-se cu peste 10% fata de dolar si cu peste 7% fata de euro.Pietele financiare din Rusia au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

