La peste o luna de la izbucnirea razboiului, rastimp in care nu au lipsit sancțiunile economice dispuse de statele occidentale la adresa Rusiei, dupa invadarea Ucrainei, s-a aflat ca moneda ruseasca, rubla, a dat semne de revenire. Rubla ruseasca și-a revenit la valoarea de dinainte de razboi, titreaza The Guardian. Și asta in ciuda sancțiunilor