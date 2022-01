RĂZBOI ÎN Ucraina. România pregătește terenul pentru trupele străine In contextul situației din Ucraina și al tensiunilor SUA–Rusia–NATO, Romania a aprobat mai multe facilitați pentru militarii straini și facilitați, in cadrul apararii comune. Astfel, guvernul va aproba un proiect de ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Scutiri fiscale pentru mai multe operațiuni Potrivit notei de fundamentare, proiectul de act […] The post RAZBOI IN Ucraina. Romania pregatește terenul pentru trupele straine first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

