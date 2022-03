Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina se afla in cea de-a 26-a zi de razboi. Nopatea trecuta, Capitala Kiev a fost din nou tinta unor bombardamente care au dus la moartea a patru persoane, in cartierul Podil, unde se afla zone de business, dar si rezidentiale.Armata rusa a transmis un ultimatum ucrainenilor in legatura cu Mariupol,…

- Razboi in Ucraina, ziua a 20-a. Blocuri de locuinte si o statie de metrou au fost tintele obuzelor rusesti. Kievul e pana miercuri in stare de asediu. Un asalt total al armatei ruse va porni in aceasta seara.

- Razboi in Ucraina. Bombardamente rusești in Kiev, chiar in timpul negocierilor de pace. In Mariupol ar fi murit 2.500 de civili. Rusia a reluat bombardamentele asupra capitalei Ucrainei. Bombele cazute luni dimineața au distrus un bloc de locuințe din Kiev. In regiunea Jitomir, patru oameni au fost…

- Trupele de ocupatie ruse pregatesc din nou un plan pentru debarcarea fortelor de asalt amfibie pe teritoriul Odesei si in regiunea Odesa, a declarat Serghei Bratciuk, purtatorul de cuvant al administratiei militare Odesa.

- Presedintele Ucrainei, Volomir Zelenski, a calificat atacul rusesc asupra unei maternitati drept "dovada suprema a genocidului". Spitalul de copii si maternitatea din orasul Mariupol, situat in sudul Ucrainei, au fost distruse de o lovitura aeriana rusa miercuri, au declarat oficialii ucraineni. Ucraina…

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii da d

- Trupele ruse isi continua avansul catre capitala Ucrainei, Kiev, a anuntat vineri armata ucraineana, potrivit DPA. ”Principalele eforturi ale ocupantilor se concentreaza pe incercuirea Kievului”, a declarat armata ucraineana in raportul sau de dimineata. Nu au fost oferite detalii despre luptele din…

- Razboi in Ucraina, ziua a treia. Asaltul rușilor continua asupra Kievului. Fiecare minut de rezistența este o victorie Ziua a treia a invaziei Ucrainei. Rusia continua atacurile, pe mai multe fronturi. Kievul a fost atacat inca de vineri dimineața și ofensiva a continuat și in noaptea de vineri spre…