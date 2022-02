Stiri pe aceeasi tema

- Melitopol, unul dintre orașele mari ale Ucrainei, a fost cucerit de ruși. Dupa o noapte de bombardamente, vineri dimineața tancurile rusești au fost filmate pe strazile din centrul orașului. Este o noua lovitura grea pentru Ucraina, orașul Melitopol avand unul dintre cele mai mari aeroporturi din…

- Proteste spontane anti-razboi au avut loc joi in mai multe orașe din Rusia, dupa ce armata rusa a inceput invazia in Ucraina. Acțiunile au fost popularizate pe Telegram, un mediu preferat de mulți internauți din Rusia și din statele vecine acesteia. In orașul Tomsk, capitala regiunii cu aceeași nume…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, joi, o convorbire telefonica, despre situatia din Ucraina, cu omologul sau, premierul ucrainean Denys Shmyhal. Prim-ministrul a trasmis, intr-un mesaj pe Twitter, ca Romania isi ajuta vecinii si sprijina independenta si suveranitatea Ucrainei. „Solidaritate si sprijin…

- Seful statului Klaus Iohannis a discutat la telefon cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in care a reiterat faptul ca Romania sustine suveranitatea si integralitatea teritoriala a Ucrainei si este dispusa sa ofere asistenta umanitara, in contextul agresiunii militare a Rusiei. „Am avut o convorbire…

- Atacul declanșat de Rusia asupra Ucrainei afecteaza și civilii din aceasta țara, iar oamenii se grabesc sa paraseasca marile orașe, care ar putea deveni zone de razboi. Imagini filmate de cetațenii din Ucraina arata cum oamenii pleaca masiv din Kiev sau Harkov, la ieșirile din oraș formandu-se cozi…

- Premierul Nicolae Ciuca a scris, pe contul sau de Twitter, imediat dupa anunțul lui Putin privind recunoașterea independenței regiunilor separatiste Donețk și Lugansk, ca Romania condamna cu fermitate orice incercare de a pune la indoiala suveranitatea, integritatea teritoriala și independența Ucrainei.…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat, luni, ca situatia este „foarte, foarte periculoasa” in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila „in urmatoarele 48 de ore”, relateaza AFP si Reuters. „Trebuie sa intelegem ca este o situatie foarte, foarte periculoasa si dificila. Suntem in pragul…

- O manifestatie masiva anti-razboi are loc, sambata, la Kiev, unde sunt din ce in ce mai mari temerile ca Ucraina va fi invadata de Rusia. La inceputul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, iar un ucrainean a postat pe Twitter imagini cu o coloana imensa de protestatari care defila pe strazile Kievului,…