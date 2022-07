Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate ruse si au reluat atacurile in estul Ucrainei, dupa ce si au regrupat trupele. Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a ordonat extinderea atacurilor, in timpul unei inspectii la unitatile implicate in invazia din Ucraina, informeaza sambata dpa.Dupa ce a audiat raportul asupra situatiei…

- Razboi in Ucraina, ziua 139. Presedintele Rusiei a semnat un decret privind facilitarea rapida a accesului pentru obținerea cetațeniei ruse pentru toti ucrainenii. Ministrul ucrainean al Apararii vrea sa adune o armata de „un milion de oameni”, echipata c

- Rusia a declarat ca detine controlul asupra regiunii Lugansk din estul Ucrainei dupa ce a preluat Lisiceansk, ultimul oras ucrainean controlat din regiune, potrivit The Guardian. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, i-a spus duminica lui Vladimir Putin ca fortele militare au stabilit „controlul…

- Ministrul Apararii de la Moscova, Șerghei Șoigu, l-a informat pe Vladimir Putin ca trupele ruse "au reușit sa elibereze regiunea Luhansk", din estul Ucrainei, dupa ce au obținut "control total" asupra orașului Lisichansk. Afirmațiile au fost respinse la Kiev.

- Legaturile dintre Rusia și Belarus devin tot mai apropiate in condițiile in care Occidentul pune presiune politica asupra Moscovei, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, in timp ce ministrul Apararii de la Moscova, Serghei Șoigu, a a declarat ca cele doua state trebuie sa colaboreze in…

- Razboi in Ucraina, ziua 93. Trupele ruse caștiga teren in regiunile din estul Ucrainei, iar bombardamentele sunt tot mai puternice. Ministrul ucrainean de Externe cere mai multe arme, iar cel rus avertizeaza Occidentul cu privire la ”escaladari inacceptab

- Razboi in Ucraina, ziua a 63-a. Vladimir Putin spune ca spera la o solutie diplomatica, dar bombardamentele continua. Noua strategie a rusilor vizeaza rutele pe care vine armamentul din Occident. Perspectiva ca Europa sa nu mai primeasca gaze rusesti ince

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a declarat ca forțele ruse au capturat orașul-port strategic Mariupol, in sudul Ucrainei. Rusia a afirmat ca a capturat orașul portuar Mariupol, asediat in sudul țarii, cu excepția uzinei siderurgice Azovstal, unde rezista aproximativ 2.000 de luptatori ucraineni.…