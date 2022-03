RĂZBOI ÎN UCRAINA. Putin sparge NATO. Ce se întâmplă cu avioanele de luptă promise Ucrainei Polonia nu va trimite avioane de lupta in Ucraina, a anunțat Varșovia, marți, un anunț similar fiind facut și de alte țari NATO care au evidențiat confuzia timpurie cu privire la ceea ce va cuprinde de fapt noul sprijin militar al UE pentru Kiev. Pe langa Polonia, Bulgaria și Slovacia au facut anunțuri similare, dupa […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Putin sparge NATO. Ce se intampla cu avioanele de lupta promise Ucrainei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

