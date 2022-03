Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscut expert si analist militar, colonelul in rezerva Ion Petrescu spune ca Rusia nu se astepta la o opozitie atat de puternica in Ucraina si considera ca Rusia poate fi ingenuncheata economic in cateva luni, caz in care nu va beneficia de sprijin consistent chinez.

- Din cauza razboiului declanșat de Rusia in Ucraina, clubul Schalke 04 a decis sa indeparteze numele sponsorului „Gazprom” de pe tricourile de joc. Decizia vine in urma presiunilor facute de publicația Bild. Miercuri, publicația Bild a lansat o campanie de protest impotriva companiei rusești Gazprom,…

- Aliații sunt in alerta dupa ce Rusia a atacat Ucraina, joi dimineața. Romania joaca un rol important in acest conflict militar, din cauza poziției geostrategice. NATO a desfașurat mai multe trupe și multa tehnica militara de cand Putin a amenințat cu invazia rusa. De altfel, o coloana de blindate a…

- Deputatul PNl de Timiș, Ben Oni Ardelean, a reacționat la atacarea Rusiei de catre Ucraina. ”Atacul lui Putin asupra civililor ucrainieni reprezinta o incalcare grava a suvernanitații Ucrainei, a dreptului international umanitar si o amenintare la adresa securitatii euro-atlantice. Rusia a ales calea…

- Statele Unite sunt pregatite ca, in cazul unui atac al armatei ruse in Ucraina, sa interzica exportul de tehnologie catre Rusia, a anuntat marti un oficial de rang inalt de la Casa Alba, relateaza AFP.

- Serviciile secrete ruse pregatesc provocari in Transnistria, o regiune separatista din estul Republicii Moldova, pentru a le pune in carca Ucrainei, au declarat vineri serviciile secrete militare ucrainene.

- Presedintele american a declarat vineri ca pregateste un "set de initiative" care vizeaza protejarea Ucrainei de un atac rus, intr-un moment in care Kievul si Washingtonul acuza Rusia ca a concentrat trupe la frontiera si ca efectueaza pregatiri pentru o invazie, relateaza AFP si Reuters. Afirmand…