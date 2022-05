Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț

- Președintele rus Vladimir Putin avertizeaza Finlanda și Suedia cu privire la aderarea la NATO, spunand ca o extindere a aderarii ar putea aduce un raspuns sporit din partea propriei alianțe militare conduse de Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- UPDATE Fortele ruse si-au intetit atacurile in estul Ucrainei si aparent ar fi inregistrat cateva cuceriri teritoriale in regiunea Donbas, potrivit armatei ucrainene, informeaza joi dpa. Regiunea estica Donbas este principala tinta a fortelor militare ruse, de cand acestea au invadat Ucraina, pe 24…

- Rusia a devenit cea mai sancționata țara din lume. Insa, nu doar viața elitei politice sau a oligarhilor putrezi de bogați este afectata de sancțiunile economice impuse de comunitatea internaționala ca raspuns la invadarea Ucrainei. Sute de companii din toata lumea s-au retras deja din Rusia și, odata…

- Uniunea Europeana a decis sa furnizeze Ucrainei 70 de avioane de lupta de fabricație ruseasca, pentru a ajuta la apararea țarii impotriva trupelor invadatoare ale lui Vladimir Putin. Trei țari NATO trimit, astfel, avioane de lupta unei țari care nu face parte din Alianța, dar pe care au decis sa o…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt intr-o inferioritate numerica majora fata de cele ale Rusiei. Cu toate astea, experti militari cred ca ele vor fi capabile sa opuna o rezistenta considerabila si provoace daune grave inamicului, noteaza Reuters intr-o analiza difuzata joi.