- Este ziua a 87-a a conflictului militar din Ucraina. Purtatorul de cuant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konasenkov, afirma ca rusii au preluat otelaria Azovstal. Zelenski le cere luptatorilor de la otelarie sa iasa si sa isi salveze viata.

- UPDATE 2 Faptul ca nu a reușit sa impuna o conducere pro-rusa decat intr-un singur oraș ucrainean, Herson, arata eșecul Rusiei de a face progrese in ceea ce privește obiectivele sale politice in Ucraina, potrivit Ministerului britanic al Apararii. In ultima sa informare, citata de BBC, Ministerul britanic…

- Avertisment din partea serviciilor de informații americane: președintele rus Vladimir Putin se pregatește pentru un razboi lung in Ucraina și nici victoria in est nu ar putea pune capat conflictului. Intre timp, lupte aprige continua in est, unde Rusia incearca sa caștige teren. Moscova și-a reorientat…

- Pentru a accelera campania din Donbas, președintele rus Vladimir Putin este obligat sa reduca operațiunea militara a Rusiei din Siria. Rusia a inceput procesul de retragere a forțelor sale militare din Siria și le concentreaza pe trei aeroporturi inainte de a fi transferate pe frontul ucrainean. Bazele…

- Au aparut rapoarte contradictorii de la ucraineni și de la ruși in legatura cu incidentul in care a fost implicata nava de razboi a Rusiei, „Moscova”, din Marea Neagra. Autoritațile ucrainene au anunțat ca au lovit-o cu rachete „Neptun”, provocandu-i pagube grave. La randul sau, Ministerul rus al…

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat, joi seara, ca Vladimir Putin este un "om intr-o cusca pe care si-a construit-o singur", el subliniind ca Rusia este acum o "tara mai mica", dupa invazia din Ucraina.

- A cincea zi de conflict incepe cu discuții intre delegații din Ucraina și Rusia, insa in același timp mai multe surse au indicat ca Belarusul ar putea intra fațiș in razboi de partea Kremlinului. Țara controlata de Aleksandr Lukașenko gazduiește deja tehnica militara ruseasca, fiind raportate mai multe…

- Rusia considera ca si-a indeplinit ”cu succes” toate obiectivele stabilite in prima zi a invaziei Ucranei, unde bombardamente si confruntari armate s-au soldat cu aproape 140 de morti, potrivit autoritatilor ucraiene, relateaza AFP. ”Toate sarcinile grupurilor de militari din Fortele armate ale Federatiei…