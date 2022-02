Președintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, 23 februarie, ca Moscova este pregatita sa caute „soluții diplomatice” pe fondul tensiunilor violente cu Occidentul pe dosarul Ucraina, dar a subliniat ca interesele țarii nu sunt negociabile. „Țara noastra este intotdeauna deschisa pentru dialog direct și onest, pentru cautarea soluțiilor diplomatice la cele mai complexe probleme”, a […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Putin: Avem arme avansate, arme hipersonice. Mesajul Kremlinului pentru SUA first appeared on Ziarul National .