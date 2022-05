Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ia in considerare folosirea armelor nucleare in cazul unei „amenințari existențiale”, a spus șefa serviciilor secrete americane, Avril Haines. Amenințarea unui conflict nuclear ingrijoreaza intreaga lume. Potrivit lui Avril Haines, directorul National Intelligence, liderul rus ar putea foarte bine sa foloseasca arme nucleare. Conflict in Transnistria, legea marțiala in […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Putin ar putea folosi arme nucleare. Serviciile secrete din SUA spun in ce condiții first appeared on Ziarul National .