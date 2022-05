Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Continua evacuarea civililor din combinatul Azovstal din Mariupol. Ucraina și-a inchis in mod oficial cele patru porturi maritime din Marea Neagra și Azov pe care trupele ruse le-au capturat. Bilantul celor care au fost nevoiti

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Continua evacuarea civililor din combinatul Azovstal din Mariupol. Ucraina și-a inchis in mod oficial cele patru porturi maritime din Marea Neagra și Azov pe care trupele ruse le-au capturat. Bilantul celor care au fost nevoiti

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Continua evacuarea civililor din combinatul Azovstal din Mariupol. Ucraina și-a inchis in mod oficial cele patru porturi maritime din Marea Neagra și Azov pe care trupele ruse le-au capturat. Bilantul celor care au fost nevoiti

- Razboi in Ucraina, ziua 61. Atacurile in Ucraina au continuat chiar și in ziua de Paște. Forțele rusești continua sa bombardeze Harkov si Mariupol. Ucraina acuza ca Rusia a adus noi lansatoare Iskander la granita.

- Razboi in Ucraina, ziua 61. Ucrainenii sarbatoresc Pastele in teroare. Forțele rusești continua sa bombardeze Harkov si Mariupol. Ucraina acuza ca Rusia a adus noi lansatoare Iskander la granita.

- UPDATE 2 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca apar dovezi ca trupele rusești au ucis zeci de mii de civili in Mariupol, conform Sky News. El a declarat ca Ucraina a interceptat conversații rusești despre „modul in care ascund urmele crimelor lor”. Primarul din Mariupol a estimat ca…

- Razboiul din Ucraina continua cu atacuri in Harkov, Kiev și Mariupol. Orașul-port de la Marea Azov se mai bazeaza doar pe militarii baricadați in combinatul de oțel, care au refuzat sa se predea, așa cum au cerut trupele ruse care controleaza orașul. In uzina s-ar afla intre 2.000 și 2.500 de militari…

- Rusia pregatește asaltul final asupra orașului Mariupol, aflat sub asediu neintrerupt din 5 martie, cand a fost complet incercuit. Statul major al Ucrainei relatase dimineața ca forțele ruse au pornit atacuri asupra fabricii siderurgice Azovstal și a portului.