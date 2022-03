Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca voluntarismul si sufletul pe care-l pun militarii si oamenii obisnuiti, fiecare cu misiunea lui acolo, nu sunt suficiente pentru ca lucrurile sa mearga cum trebuie. E nevoie de cineva care sa puna totul cap la cap, sa gandeasca lucrurile dincolo de nevoile specifice. E nevoie de un cap limpede,…

- Mobilizare generala a autoritaților dar și a oamenilor simpli pentru ajutorul celor care fug din calea invaziei din Ucraina. Mii de locuri noi de cazare sunt puse zilnic la dispoziția oamenilor loviți de soarta.

- La Isaccea, Dunarea este traversata cu bacul de refugiați Trecere cu bacul la Dunare. Foto: Arhiva. Un alt punct de intrare în tara noastra este orasul Isaccea, din judetul Tulcea, unde Dunarea este traversata cu bacul de refugiați. Sunt pe malul ucrainean al Dunarii, la Orlovka.…

- Corespondentul Libertatea aflat in Ucraina, jurnalistul freelancer Mircea Barbu, se afla de vineri seara in Mariupol, oraș port la Marea Azov bombardat de ruși. Vineri noapte el era blocat de peste cinci ore in trenul care ar fi trebuit sa il duca spre Kiev. Bombardamentele au inceput acolo inca de…

- Jumatate rus, jumatate ucrainean, medicul chirurg Mihail Pautov, stabilit in Romania, critica in termeni duri poporul rus pentru atacul asupra Ucrainei. „Pentru ca au ținut la san și au sprijinit un dictator dement”, a scris doctorul pe Facebook . Dr. Mihail Pautov, medic specialist in chirurgie generala…

- Mihai Leca (29 de ani) joaca de jumatate de an in Ucraina, la FK Lviv. Fundașul a reușit sa scape de invazia Rusiei, este in Polonia și așteapta sa ajunga pe teritoriul Romaniei. Joi dimineața, dupa primele semne ale razboiului din Ucraina, Mihai Leca și-a facut bagajul și a cautat variante sa paraseasca…

- Imaginile arata mașinile care ajung, de la vama, pana in centrul localitații ucrainene Solotvino, unde a și fost facuta filmarea. Oamenii sunt tematori „Ne-am speriat mulți de bombardamentul de la Ivano Frankivsk, unde a fost atacat aeroportul și am decis sa plece mai repede”, ne spune unul dintre refugiați. …

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca pachetul de sancțiuni ”robust și cuprinzator” care ar putea fi impus in cazul Moscovei vizeaza și gazoductul Nord Stream 2, care ajunge din Rusia direct in Germania, pe sub Marea Baltica, ocolind Ucraina, relateaza Reuters , citand publicațiile…