- Razboi in Ucraina, ziua 84. Seful grupului de lupta NATO in Romania a explicat pentru Antena 3 stadiul operațiunilor desfașurate de grupul tactic de militari francezi si americani care se antreneaza alaturi de militarii romani in tara noastra.

- Un tribunal din Kiev va judeca primul proces pentru crime de razboi de cand Vladimir Putin a ordonat invazia Ucrainei, anunța The Guardian, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinuluia a declarat joi seara, intr-un interviu pentru postul de televiziune britanic Sky News, ca nu vede "nicio posibilitate" ca presedintele rus Vladimir Putin sa fie judecat de catre un tribunal international

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, afirma ca exista "indicii clare" ca in Ucraina au avut loc crime de razboi, acesta fiind motivul pentru care Romania s-a alaturat altor zeci de state care au sesizat Curtea Penala Internationala cu privire la actiunile Rusiei in Ucraina. "Trebuie sa facem…

- Razboi in Ucraina, ziua 26. Situatia din Ucraina este din ce in ce mai tensionata. Autoritatile din Romania si Bulgaria atrag atentia ca mine neexplodate de la Odesa plutesc in Marea Neagra si reprezinta un pericol pentru toate ambarcatiunile. Intre timp,