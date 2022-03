RĂZBOI ÎN UCRAINA. Primii răniți aduși în România, din Ucraina. Unde vor fi îngrijiți cei doi pacienți In cea de-a șaptea zi de la izbucnirea razboiului din Ucraina, s-a aflat ca doua persoane ranite in aceasta țara vor ajunge in grija cadrelor medicale din Romania, mai exact de la un spital din Galați. E vorba despre doi civili, transmite Agerpes. Cele doua persoane ranite in atacurile din Ucraina urmeaza sa fie transferate, […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Primii raniți aduși in Romania, din Ucraina. Unde vor fi ingrijiți cei doi pacienți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane civile, ranite in razboiul din Ucraina, au fost transferate la un spital din Romana. Este vorba de o mama de 42 de ani si fiul acesteia, de 19 ani. Starea lor de sanatate este stabila, fiind operate in Ucraina.

- Doi raniți in conflictul din Ucraina - o femeie de 40 de ani și un barbat de 20 de ani - urmeaza sa ajunga la Spitalul Militar „Aristide Serfioti” din Galați, potrivit reprezentanților Prefecturii Galați. Acestea sunt primele victime ale conflictului armat din Ucraina care ajung in unitațile medicale…

- Doi raniți in conflictul din Ucraina - o femeie de 40 de ani și un barbat de 20 de ani - urmeaza sa ajunga la Spitalul Militar „Aristide Serfioti” din Galați, potrivit reprezentanților Prefecturii Galați. Reprezentanții Prefecturii Galați arata ca cei doi raniți vor fi preluați de echipajele SMURD…

- Doua persoane ranite in atacurile din Ucraina urmeaza sa fie transferate, miercuri, la Spitalul Militar ‘Aristide Serfioti’ din Galati, a declarat purtatorul de cuvant al grupului operational din cadrul Prefecturii Galati, Teodora Diaconita. Potrivit acesteia, cei doi raniti vor fi preluati de echipajele…

- O femeie in varsta de 42 de ani și fiul ei de 19 ani, ucraineni raniți in invazia rusa, au fost aduși cu ambulanța in Romania. Potrivit autoritaților din Galați, cei doi ucraineni raniți ar fi din randul civililor, mama și fiu, arata viata-libera.ro. Femeia are 42 ani și este impușcata in piciorul stang,…

- Potrivit acesteia, cei doi raniti vor fi preluati de echipajele SMURD, la Punctul de Trecere a Frontierei Galati-Rutier.Este vorba despre o femeie in varsta de 40 de ani si un tanar de 20 de ani, amandoi cu plagi impuscate. Victimele au fost operate in Ucraina, iar starea lor de sanatate este stabila.Este…

- In spitalele din Romania au ajuns primii raniți din Ucraina. Este vorba de o mama și fiul ei, injunghiați, care au fost preluați de SMURD, urmand sa fie transportați la spitalul militar din Galați. Cei doi sunt din Odesa și au fost aduși in Romania din Republica Moldova, potrivit Romania Tv. Premierul…

- Mai mulți profesori din Ismail, Ucraina, cer sa fie primiți in Romania și sa fie cazați la Galați impreuna cu familiile lor. Solicitarea a fost facuta prin intermediul Universitații Dunarea de Jos din Galați, profesorii fiind colaboratori ai instituției galațene, transmite Mediafax. Fii la…