RĂZBOI ÎN UCRAINA. Primii mercenari sirieni au ajuns în Rusia. Sunt gata să întărească frontul rusesc din Ucraina Soldații ruși continua sa adune rezerve pe teritoriul lor pentru a continua razboiul impotriva Ucrainei. Primele trupe siriene care s-au alaturat armatei lui Putin au sosit joi in Rusia, susțin oficialii din serviciile europene de informații. Dupa 11 ani de razboi, care s-a lasat cu distrugerea orașelor și a majoritații armatei siriene, Bashar al-Assad a […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Primii mercenari sirieni au ajuns in Rusia. Sunt gata sa intareasca frontul rusesc din Ucraina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

