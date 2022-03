Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat speranța ca acțiunile militare din Ucraina nu vor dura mult, relateaza Reuters. „Vreau sa cred ca razboiul nu va dura mult”, a spus liderul ucrainean. Negocierile privind incetarea focului pot incepe numai dupa ce Rusia inceteaza sa atace orașele…

- VIDEO| Razboi in Ucraina: Explozii DEVASTATOARE in Kiev și Harkov, dupa ce negocierile de pace NU au avut succes Razboi in Ucraina: Explozii DEVASTATOARE in Kiev și Harkov, dupa ce negocierile de pace NU au avut succes Cel putin doua explozii puternice au avut loc luni la Kiev, la scurt timp dupa prima…

- Negocierile RUSIA-UCRAINA s-au SFARȘIT fara nici o concluzie: Cand se vor revedea taberele pentru a incheia razboiul Negocierile RUSIA-UCRAINA s-au SFARȘIT fara nici o concluzie: Cand se vor revedea taberele pentru a incheia razboiul Negocierile dintre delegațiile ruse și ucraineana din Belarus s-au…

- Negocierile intre Rusia și Ucraina sunt in plina desfașurare, iar a treia runda sta sa inceapa din moment in moment, potrivit spuselor lui Mihail Podolyak, consilier al șefului biroului președintelui Ucrainei. Intre timp, au aparut și primele imagini de la aceste negocieri care se desfașoara la Belarus,…

- Primele negocieri de pace intre Rusia și Ucraina se țin in Belarus, pe parcursul zilei de luni, 28 februarie 2022. Locul negocierilor este orașul Gomel din Belarus, aproape de frontiera dintre Belarus și Ucraina. Negocierile au fost cerute de Rusia. Ucraina a respins inițial ideea negocierilor, apoi…

- Partidul ucrainean "Platforma de opoziție - Pentru viața" (OPZh) pledeaza pentru inceperea rapida a negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia. Acest lucru a fost declarat simbata de copreședintele partidului Iurii Boiko. "Sintem in favoarea organizarii negocierilor cit mai curind posibil. In plus,…

- Ucraina ar putea renunta la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean in Marea Britanie, citat luni de BBC, transmite Reuters. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, in raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…

- Armata rusa a trimis mai multe baterii antiaeriene Pantir-S din Extremul Orient in Belarus pentru exercițiile comune "Allied Resolve 2022", potrivit unui anunț facut sambata de Ministerul Apararii de la Moscova.