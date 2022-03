Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- Ministerul rus de externe l-a convocat pe ambasadorul SUA la Moscova pentru a-l avertiza ca exista riscul ruperii relatiilor diplomatice. Intre timp, președintele Zelenski le-a cerut europenilor, in special germanilor, sa inceteze orice tip de comerț cu Moscova.

- Rușii au bombardat școala de arta din Mariupol unde se adaposteau 400 de oameni, au anunțat autoritațile locale. Atacul a avut loc sambata. Nu exista inca un bilanț al victimelor, deși autoritațile locale spun ca intreaga cladire a fost distrusa și exista victime printre daramaturi. Femei, copii și…

- Teatrul din Mariupol, oraș din sudul Ucrainei, a fost vizat de un atac aerian rusesc. Grav avariata, cladirea adapostește sute de civili. Cuvantul „COPII”, vizibil din cer, era insa scris cu litere uriașe in fața și in spatele cladirii. Autoritațile din Mariupol semnalizasera astfel, in limba rusa,…

- Razboi in Ucraina, ziua 22. Kievul este sub bombardamentul rusilor. Mai multe blocuri de locuinte au fost lovite de obuze. Din orașul port Mariupol de la sud, țintit fara incetare de bombardamentele rusești in ultimele doua saptamani, peste 30.000 de oameni au fugit deja. Mariupol se confrunta cu cea…

- Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il acuza pe Putin de „crime de razboi” Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il…

- Mii de femei cu copii in brate ajung zilnic la Botosani, ingrozite de razboi si cu povesti cumplite. Granitele judetului au devenit la propriu in aceste zile linia dintre cosmar si speranta. Lumea trece prin una dintre cele mai dramatice perioade din epoca moderna. Mii de oameni fug, la propriu, din…