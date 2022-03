Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile asupra orașului de coasta Mariupol provin de la navele ruse din Marea Azov, potrivit unui inalt oficial american din domeniul apararii. Orașul a fost deja supus unui bombardament continuu al Rusiei, cu lansari de rachete cu raza lunga de acțiune și artilerie in afara orașului. Separat, rușii…

- ​​Este cea de-a 24-a zi de razboi in Ucraina, iar sirenele continua sa rasune constant in orașele ucrainene bombardate de armata rusa. Primarul din Mariupol a anunțat ca luptele au ajuns in centrul orașului. De cealalta parte, liniile rusești de inaintare spre Kiev au fost blocate. Presedintele ucrainean…

- Ministerul de Externe din Rusia anunța joi ca negocierile cu ucrainenii au fost reluate. Parțile discuta prin intermediul legaturii video, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Razboi in Ucraina, ziua a 18-a. Forțele ruse l-au rapit pe primarul orașului Dniprorudne din sudul țarii, afirma ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba, citat de BBC. Un tren de pasageri care se indrepta sa preia refugiatii evacuati din estul Ucrain

- Herson, un oras-port situat in apropiere de Crimeea, a fost cucerit in cursul noptii de fortele ruse. Pozitionat strategic la varsarea raului Nipru in Marea Neagra, este un centru urban important pentru rusi, acestia putandu-si folosi flota din Marea Neagra pentru a ataca orase, a stabili linii logistice…

- Ucraina va dovedi in fața unui tribunal corect ca președintele rus Vladimir Putin este "principalul criminal de razboi" al secolului XXI, a declarat duminia procurorul general Iryna Venediktova la televiziunea ucraineana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 8 Primarul Kievului, Vitali Klitschko, impune de sambata seara o noua stare de asediu in oraș. Aceasta…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…