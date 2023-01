Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie nu a confirmat inca oficial numarul de tancuri pe care le va trimite in Ucraina, dar se crede ca este vorba de aproximativ 12 vehicule grele Challenger 2, informeaza BBC . Challenger 2 are mai bine de 20 de ani, dar va reprezenta cel mai modern tanc pe care ucrainenii il vor lansa in…

- Premierul britanic Rishi Sunak va trimite o companie de tancuri in Ucraina inaintea unei ofensive de primavara, scrie The Sun . Premierul Rihi Sunak il va informa astazi pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu privire la acest plan, subliniind ca „vrem ca acțiunile noastre sa fie mai graitoare…

- SUA iau in calcul sa-i trimita Ucrainei vehicule de lupta blindate Stryker, in perspectiva unei ofensive ruse asteptate in primavara acestui an, au indicat doua surse apropiate acestui dosar, transmite marti politico.com. Informatia urmeaza anuntului facut saptamana trecuta de administratia Biden conform…

- Regatul Unit ia in considerare, in premiera, livrarea de tancuri britanice Ucrainei, potrivit surselor Sky News . Ar fi vorba de circa 10 astfel de echipamente de lupta grele, destule cate sa echipeze o companie de tancuri. „De cateva saptamani” au loc discuții despre furnizarea unui numar de tancuri…

- UPDATE 1 Premierul britanic Rishi Sunak a anunțat un pachet de aparare aeriana de 60 de milioane de dolari pentru Ucraina in timpul primei sale vizite la Kiev, sambata, potrivit Downing Street. In timpul intalnirii sale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Sunak „a confirmat ca Marea Britanie…

- Rishi Sunak, noul premier britanic, s-a intalnit sambata la Kiev cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Este prima vizita a lui Sunak in Ucraina, dupa preluarea mandatului, și prima intalnire cu Zelenski. Un purtator de cuvant al premierului britanic a spus ca Sunak a calatorit in Ucraina pentru…

- Intalnirea, care s-a desfașurat la Kiev, a avut loc pentru „a confirma sprijinul continuu al Marii Britanii” pentru Ucraina in razboiul impotriva Rusiei, a declarat un purtator de cuvant din Downing Street, pentru BBC . Rishi Sunak, care a preluat mandatul luna trecuta, a promis ca Marea Britanie va…

- Premierul britanic Rishi Sunak și omologul sau canadian Justin Trudeau au discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și au subliniat "importanța unei anchete complete" in legatura cu rachetele cazute in Polonia, potrivit Downing Street. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…