Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (FAO) a anunțat vineri ca prețurile mondiale la alimente au atins in martie „cele mai ridicate niveluri inregistrate vreodata", din cauza razboiului dus de Rusia in Ucraina. Prețurile mondiale la alimente au atins „cele mai ridicate niveluri inregistrate" in martie, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație