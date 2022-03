RĂZBOI ÎN UCRAINA. Pretul gazului a explodat! 2.200 dolari pe mia de metri cubi Prețurile pentru livrarile de gaze in Europa pentru luna aprilie au crescut, miercuri, cu aproape 60%, la bursa din Londra. Prețurile pentru livrarile de gaze in Europa pentru luna aprilie au crescut, miercuri, cu aproape 60%.pana la noul maxim istoric de 2.226 de dolari pentru o mie de metri cubi, potrivit bursei ICE din Londra. […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Pretul gazului a explodat! 2.200 dolari pe mia de metri cubi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

