Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodymyr Zelenskii a semnat azi o cerere oficiala pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana, impreuna cu prim-ministrul Denys Shmygal si presedintele Parlamentului Ruslan Stefanchuk stand alaturi de el, la Kiev, Ucraina.

- Volvo Group genereaza aproximativ 3% din vanzarile sale in Rusia si are o fabrica in aceasta tara."Avem acum mai multe informatii clare privind sanctiunile si securitatea in regiune .. aceasta inseamna incheierea tuturor operatiunilor din Rusia", a declarat pentru Reuters un purtator de cuvant, adaugand…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 10 Trupele rusesti se apropie de centrala nucleara de la Zaporojie, situata in sud-estul Ucrainei,…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski crede ca grupuri inamice de sabotori au intrat deja in Kiev si ca el este tinta numarul 1 si afirma ca ucrainenii au fost lasati singuri sa-si apere tara. Zelenski crede ca grupuri de sabotaj rusesti au intrat in capitala ucraineana. "Potrivit infirmatiilor noastre,…

- Polonia se pregateste pentru un posibil aflux de refugiati daca Rusia va ataca Ucraina, a anuntat ministrul de Interne, Mariusz Kaminski, potrivit Reuters. Washington afirma ca Rusia, care are peste 100.000 de soldati masati in apropierea Ucrainei, ar putea invada in orice moment tara vecina.…

- Ben Wallace, ministrul britanic al apararii, a declarat, joi, ca Rusia se pregateste sa inceapa in curand un exercitiu nuclear strategic, atragand atentia ca actiunile Kremlinului merg in directia gresita, in ciuda eforturilor de a gasi o solutie diplomatica, informeaza Reuters, citata de Agerpres .…

- Rusia are pregatita aproximativ 70% din puterea de lupta despre care se crede ca ar avea nevoie pentru o invazie la scara larga a Ucrainei și trimite mai multe grupe tactice de batalion la granița cu vecina sa, au declarat sâmbata doi oficiali americani, relateaza Reuters.În ultimele…

- Aliatii din cadrul NATO pun forte in standby si trimit intariri in estul Europei ca raspuns la comasarea de catre Rusia a peste 100.000 de militari la granita cu Ucraina. Iata care sunt in acest context, potrivit unei analize difuzate joi de agentia Reuters, cateva dintre dilemele legate de urmatorii…