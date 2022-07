Razboi in Ucraina: Presedintele Zelenski anunta ca Universitatea Pedagogica din orasul Harkov a fost distrusa

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca Universitatea Pedagogica din orasul Harkov in nord-estul Ucrainei a fost distrusa miercuri intr-un atac cu rachete rusesti, transmite dpa, preluata de Agerpres.

- Ofensiva rusa asupra orașelor strategice din Ucraina nu doar ca e in continuare de actualitate, dar s-a și intensificat. In Severodonețk, orașul din estul Ucrainei, situația ramane critica pentru forțele ucrainene. Dupa cum a declarat Volodimir Zelenski, in obișnuitul sau discurs nocturn pe Telegram:…

- Razboi in Ucraina, ziua 96. Armata rusa continua ofensiva inceputa pe frontul din estul Ucrainei, in lupta pentru Donbas. Sergei Lavrov a dezmințit zvonurile ca președintele Vladimir Putin ar fi bolnav.

- Razboi in Ucraina, ziua 93. Trupele ruse caștiga teren in regiunile din estul Ucrainei, iar bombardamentele sunt tot mai puternice. Ministrul ucrainean de Externe cere mai multe arme, iar cel rus avertizeaza Occidentul cu privire la ”escaladari inacceptab

- Razboi in Ucraina, ziua 77.Presedintele Zelenski sustine ca rușii au fost izgoniți din regiunea Harkov. Fortele ruse au vizat in cursul noptii 93 de tinte, au ucis 280 de soldati ucraineni si au distrus 59 de unitati de echipament militar, potrivit ultimu

- Ucraina a fost puternic bombardata in est. Președintele Zelenski spune ca abia acum a inceput ofensiva dura a armatei ruse. Locuitorii din Harkov care se ascund in subteran au stat cu sufletul la gura ca ar putea muri sub daramaturi in urma rafalelor de rachete. Bombe puternice au fost și in Herson,…

- Razboi in Ucraina, ziua 52. Ca raspuns pentru scufundarea navei Moskva in Marea Neagra, armata rusa a continuat astazi o serie de atacuri cu rachete asupra unor tinte din zona capitalei Kiev. Tot astazi, procurorul general al Ucrainei a confirmat ca 200 d

- Imaginile din satelit colectate și analizate de Maxar Technologies arata un convoi militar de blindate și tehnica ruseasca, lung de 13 kilometri, care se deplaseaza spre sud prin orașul Veliki Burluk, la est de Harkov. Orașul Veliki Burluk se afla la est de Harkov, aproape de granița Ucrainei cu Rusia.…