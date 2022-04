Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 37. Presedintele Turciei anunta ca Vladimir Putin si Volodimir Zelenski s-ar putea intalni la Istanbul, in timp ce Rusia a inceput sa "concentreze" sisteme de rachete in Belarus.

- Razboi in Ucraina, ziua 37. Rusii bombardeaza masiv in suburbiile Kievului, dar si in Nikolaev. In Mariupol trag inclusiv in blocurile deja distruse de rachete. Intre timp, o noua runda de negocieri urmeaza sa aiba loc astazi, prin videoconferinta.

- Kremlinul a salutat miercuri, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, faptul ca Kievul și-a exprimat in scris solicitarile pentru negocierile de incetare a focului, dar a spus ca inca nu exista semne privind evoluții considerabile pentru ajungerea la un acord care sa opreasca razboiul, relateaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit luni, in mod separat, cu omologii sai din Ucraina si Rusia, Volodimir Zelenski si Vladimir Putin, in contextul eforturilor de oprire a confruntarilor militare ruso-ucrainene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, Viaceslav Volodin, il acuza pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski de "crima", prin faptul ca refuza sa negocieze cu Rusia, care a invadat Ucraina, relateaza AFP. Vladimir Putin si-a reiterat duminica propunerea unor negocieri…

- Invazia Rusiei in Ucraina ar urma sa inceapa, miercuri dimineața, la ora locala 3 dimineața, dupa cum susține o sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror, deși Vladimir Putin a anunțat ca retrage trupe de la granița cu Ucraina. Șefii Kremlinului vor ordona un atac asupra Ucrainei la aceasta…