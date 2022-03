Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este acum cea mai mare amenințare la adresa securitații noastre comune, spune premierul Nicolae Ciuca, dupa reuniunea șefilor de Guvern ai statelor aliate NATO din Europa de Sud-Est. El afirma ca alegerea Rusia de a declanșa razboiul impotriva Ucrainei a afectat grav climatul de securitate. „Alegerea…

- "Alegerea facuta de Rusia de a declansa razboiul impotriva Ucrainei a afectat grav climatul de securitate in regiunile Marii Negre si sud-estul Europei. Avem nevoie de coordonare in aceasta regiune, iar astazi am facut exact acest lucru. Lucrul impreuna este o abordare-cheie in conflictul managementului.…

- Premierul Nicolae Ciuca se afla la reuniunea sefilor de Guvern din statele NATO din Europa de sud Est. Evenimentul are loc in Bulgaria, iar liderii au discutat despre consecintele invaziei Rusiei in Ucraina, dar si despre consolidarea securitatii din aceasta parte a continentului.

- Vladimir Putin a spus, joi seara, intr-o declarație de presa, ca operațiunea militara a Rusiei in Ucraina se desfașoara conform planului, iar soldații ruși acționeaza ca niște „adevarați eroi”. Totodata, liderul de la Kremlin a acuzat „neonazistii” ucraineni ca folosesc populatia ca scuturi umane in…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a afirmat, joi, in cadrul declaratiilor cu privire la sanctiunile impuse Rusiei, ca nu intentioneaza sa discute cu Putin, dupa ce presedintele rus a desfasurat o operatiune militara de proportii in Ucraina, scrie News.ro . „Nu intentionez sa discut cu Putin. El…

- „Nu intentionez sa discut cu Putin. El va fi un paria pe scena internationala”, a fost raspunsul lui Biden, intrebat daca are de gand sa discute cu presedintele Rusiei dupa invazia din Ucraina. „Alegerea lui Putin de a face un razboi total nejustificat impotriva Ucrainei va lasa Rusia mai slaba si…

- Comunicat de presa al Parlamentului European In dezbaterea privind relațiile UE-Rusia, securitatea europeana și amenințarea militara rusa la adresa Ucrainei, PE a solicitat un raspuns unit, exprimandu-și sprijinul pentru Ucraina. Miercuri dimineața, eurodeputații au trecut in revista cele mai recente…

- El a indicat ca SUA au "expus intreaga amploare a amenintarii" ridicate de Rusia in cursul reuniunii de luni a Consiliului de Securitate al ONU.SUA au pregatit "dispozitive de sanctiuni specifice impotriva membrilor elitei ruse si a familiilor acestora" daca vreodata Rusia va atac Ucraina, declarase…