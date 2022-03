Stiri pe aceeasi tema

- Este ziua a noua a razboiului din Ucraina si deja e clar ca nu se va termina curand. In ciuda restrictiilor impuse Rusiei de majoritatea tarilor democratice, Vladimir Putin nu da inapoi. 90% din armata sa e plasata la granita Ucrainei, potrivit Pentagonul

- Ucraina se afla in a noua zi de bombardamente venite din partea rușilor. In ciuda pericolului uriaș reprezentat de atacul sangeros al Rusiei, Ucraina, in frunte cu președintele ei, Volodimir Zelenski, rezista. Din pacate, un anunț trist a venit in aceasta dimineața din regiunea Zaporjie, acolo unde…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a acuzat marti pe presedintele rus Vladimir Putin ca a incalcat pacea in Europa si a cerut Rusiei sa inceteze imediat razboiul din Ucraina, transmit Reuters si AFP. Stoltenberg a vizitat impreuna cu presedintele polonez Andrzej Duda baza aeriana de la…

- Președintele rus a autorizat joi dimineața o operațiune militara in estul Ucrainei, in ceea ce ar putea fi inceputul razboiului in Europa din cauza cererilor Rusiei de a pune capat expansiunii NATO catre est. Vladimir Putin a spus ca a autorizat o operațiune militara speciala in zonele separatiste din…

- Marea Britanie vede semnele unei deschideri diplomatice ale Rusiei in criza ucraineana, dar ultimele informații ale serviciilor secrete nu sunt inca incurajatoare, a declarat astazi, 15 februarie, premierul britanic Boris Johnson, potrivit Reuters și The Guardian.Rusia a anunțat, dupa ce SUA și Marea…

- Boris Johnson se afla marți in Ucraina, dupa ce l-a avertizat pe Vladimir Putin pentru a evita o „varsare de sange in Europa”. „Ceea ce ii voi spune președintelui Putin, așa cum am mai spus, este ca cred ca cu toții trebuie sa ne dam inapoi cu un pas. Cred ca Rusia trebuie sa se retraga. Cred ca o…

- Generalul american Mark Milley, presedintele Statului Major Comun, a afirmat ca o invazie rusa a Ucrainei ar fi "ingrozitoare" si s-ar solda cu un numar semnificativ de victime. El a descris trimiterea a 100.000 de soldati rusi langa granita cu Ucraina ca fiind cea mai mare de la Razboiul Rece, relateaza…