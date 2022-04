Generalul Rustam Minnekaiev, un oficial de rang inalt al armatei ruse, a declarat vineri, 22 aprilie, ca Rusia urmarește controlul total al sudului Ucrainei pentru a avea o punte terestra catre Crimeea, regiunea ucraineana anexata de Moscova din 2014. „De la inceputul celei de-a doua faze a operațiunii speciale, care a inceput in urma cu […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Planurile Rusiei in Donbas și in sudul Ucrainei/ „Ne luptam cu toata lumea, ca in Marele Razboi” first appeared on Ziarul National .