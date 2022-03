Stiri pe aceeasi tema

- "Daca nu ne inchideti cerul, este doar o chestiune de timp, rachete rusesti vor cadea pe teritoriul vostru, pe teritoriul NATO, peste casele cetatenilor din NATO", a declarat Volodimir Zelenski intr-un mesaj video difuzat putin dupa miezul noptii.El s-a exprimat la o zi dupa atacurile aeriene ruse asupra…

- Locuitorii din Florenta, care este oras infratit cu Kiev, au urmarit un discurs al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si si au fluturat steaguri albastre si galbene in Piazza Santa Croce, in timp ce clopotele bisericii au batut de 17 ori - o data pentru fiecare zi de la invazia Rusiei in Ucraina.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunta marti, intr-o inregistrare video, "promisiuni" pe care Occidentul le-a facut Ucrainei de a o apara de atacuri ruse si pe care nu le-a respectat. "Au trecut 13 zile de cand auzim numai promisiuni. 13 zile in care ni se spune ca vom fi ajutati in spatiul…

- Zeci de mii de oameni au ieșit in strada la Praga pentru a transmite un mesaj de susținere pentru poporul ucrainean care se apara de 9 zile de o invazie lansata de Vladimir Putin. Oamenii adunați la Praga și-a transmis susținerea pentru Ucraina și pentru președintele Volodimir Zelenski, care a fost…

- Parchetul ucrainean a cerut luni unui tribunal sa-l plaseze in detentie pe fostul presedinte ucrainean, miliardarul Petro Porosenko, sau sa-i impuna sa plateasca o cautiune in valoare de 30 de milioane de euro, relateaza AFP. Un reprezentant al parchetului a cerut, in aceasta sedinta, o cautiune in…

