RĂZBOI ÎN UCRAINA. Pierderile militare ale Kievului, un secret bine păstrat de Zelenski In timp ce experții occidentali sunt de acord in a estima ca cateva mii de soldați ruși au fost uciși de la inceputul invaziei in Ucraina, aproape nici o informație nu apare, pe de alta parte, cu privire la pierderile armatei ucrainene, care rezista cu tenacitate de aproape cinci saptamani. „Nu știm prea multe despre […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Pierderile militare ale Kievului, un secret bine pastrat de Zelenski first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

