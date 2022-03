Stiri pe aceeasi tema

- Peste 380 de copii au fost uciși sau raniți in Ucraina de la inceputul razboiului, iar aproape 800 de scoli au fost puternic afectate de bombardamentele ruse, a anuntat procurorul general ucrainean Irina Venediktova, conform Sky News.

- Peste 380 de copii au fost uciși și raniți in Ucraina de la inceputul invaziei ruse, spune procurorul general al Ucrainei. Au fost puternic afectate aproape 800 de școli. Peste 380 de copii au fost uciși și raniți in Ucraina dupa ce trupele rusești au invadat țara, a declarat procurorul general ucrainean…

- De la debutul razboiului, rușii au ucis 143 de copii, a transmis luni avocatul poporului de la Kiev, citat de Kyiv Independent. Alți 216 copii ar fi fost raniți. Autoritațile spun ca numarul victimelor ar putea fi mult mai mare in condițiile in care multe orașe sunt inaccesibile din cauza luptelor,…

- Razboiul din Ucraina a ucis pana acum 136 de copii, in timp ce alti 199 de copii au fost raniti, potrivit unei actualizari postate pe Facebook de Parchetul General al Ucrainei, citat de „The Guardian”. Vineri, ONU a confirmat 1.081 de morti civili si 1.707 de raniti in Ucraina de la inceputul invaziei…

- Ucraina a sfidat cererea Rusiei ca soldatii sa depuna armele la Mariupol. Civilii sunt asediati intr-un oras devastat de bombardamente. Atacul Rusiei de aproape o luna asupra Ucrainei a stagnat pe majoritatea fronturilor. Rusii nu au reusit sa cucereasca niciun oras important sau sa rastoarne guvernul.…

- Ministerul ucrainean al apararii susține ca, potrivit estimarilor, in cele peste trei saptamani de razboi au fost uciși 14.200 de soldați ruși. BBC noteaza ca prezentarea unui bilanț exact s-a dovedit o provocare de ambele parți, in condițiile in care atat Kievul, cat și Moscova invoca numere și pierderi…

- Trei jurnalisti au fost ucisi, iar alti peste 30 raniti de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, pe data de 24 februarie, a anuntat marti comisarul pentru drepturile omului al parlamentului ucrainean, Liudmila Denisova.

- Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, a afirmat joi pe Telegram ca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina si pana in 10 martie la ora 9.00 GMT in tara au fost ucisi 71 de copii, iar peste 100 au fost raniti, transmite AFP.Bombardamentul de miercuri asupra…