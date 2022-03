Peste 1.100 de civili au murit in Ucraina de la inceputul razboiului, potrivit unui bilanț publicat de Națiunile Unite. In același timp, organizația avertizeaza ca numarul real al morților și al raniților este mult mai mare, dar sunt zone intregi in care este imposibil de stabilit exact un bilanț. Cum ar fi in Mariupol, unde nimeni nu știe cați oameni au murit in bombardamente, cați au fugit și cați au fost duși forțat in Rusia. Cernihiv este un alt oraș distrus de atacurile rusești. Oamenii care au ramas acolo nu mai au apa, incalzire și energie electrica. Pe de alta parte, forțele armate ucrainene…