Ucraina poate, daca are „echipamentul potrivit", „caștiga" razboiul inceput de Rusia pe teritoriul ei, a declarat luni șeful Pentagonului, Lloyd Austin, dupa ce s-a intors dintr-o vizita la Kiev, in timp ce Moscova a anunțat incetarea focului in portul strategic Mariupol pentru a permite evacuarea civililor. „Primul lucru pentru a caștiga este sa crezi ca […]