- Razboi in Ucraina, ziua 50. Armata rusa a avertizat, miercuri seara, ca ar putea ataca centre de comanda din Ucraina, inclusiv din zona capitalei Kiev, ca reactie la "tentative de a comite acte de sabotaj" pe teritoriul Rusiei. Intre timp, Statele Unite a

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat sambata, 26 martie, pentru Associated Press, ca „razboiul barbar” al președintelui rus Vladimir Putin impotriva Ucrainei, care dureaza de o luna, nu poate fi caștigat de liderul rus.Fostul ministru de externe al Romaniei și ambasador in Statele…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, spune ca Statele Unite „au vazut o serie de pași greșiți” din partea Rusiei, dupa ce a invadat Ucraina. Oferind o evaluare a trupelor Rusiei, Austin a spus intr-un interviu pentru CNN ca rușii „nu au progresat atat de repede pe cat și-ar fi dorit”. El…

- A 5-a zi a invaziei Rusiei in Ucraina. Armata lui Vladimir Putin continua asediul asupra principalelor orașe din Ucraina. Belarus ii permite Rusiei sa plaseze arme nucleare pe teritoriul sau Belarusul va renunța la statutul sau non-nuclear și neutru, permițand Rusiei sa plaseze arme nucleare pe teritoriul…

- Statele Unite și Uniunea Europeana i-au sancționat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, și pe ministrul sau de Externe, Serghei Lavrov. Statele Unite ii vor sancționa președintele rus Vladimir Putin și ministrul sau de Externe Serghei Lavrov, și le vor interzice intrarea pe teritoriul american, o…

- A treia zi a bombardamentelor Rusiei in Ucraina. Armata lui Vladimir Putin a avansat și mai mult catre Kiev, explozii puternice fiind auzite in aceasta dimineața in capitala. Intre timp, purtatorul de cuvant al președintelui Volodimir Zelenski a anunțat ca ucrainenii sunt dispuși sa se așeze la masa…

- Pana in prezent nu este inca clar cat de grave au fost incidentele și nici nu a existat nicio reacție imediata din partea Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), care a monitorizat situația din estul Ucrainei, dar și-a retras unii dintre monitorii in ultimele zile, relateaza Reuters…