Autoproclamata republica Osetia de Sud, independenta de facto de Georgia dupa razboiul din 2008, spune ca vrea sa ajute Rusia sa „zdrobeasca" „fascismul" din Ucraina. Osetia de Sud, o republica autoproclamata care s-a separat de Georgia, a anunțat sambata ca a trimis soldați in Ucraina pentru a „ajuta la protejarea Rusiei", in cea de-a 31-a zi a […]