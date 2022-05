Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 61. Atacurile in Ucraina au continuat chiar și in ziua de Paște. Forțele rusești continua sa bombardeze Harkov si Mariupol. Ucraina acuza ca Rusia a adus noi lansatoare Iskander la granita.

- Trupele rusești au lansat mai multe rachete asupra Odesei, iar un video postat pe rețele de socializare indica faptul ca ar fi fost lovit un bloc de locuințe. Administrația militara regionala face apel catre localnici sa nu posteze fotografii și videoclipuri cu locurile de atac și sa nu dea adrese,…

- Ucraina a fost puternic bombardata in est. Președintele Zelenski spune ca abia acum a inceput ofensiva dura a armatei ruse. Locuitorii din Harkov care se ascund in subteran au stat cu sufletul la gura ca ar putea muri sub daramaturi in urma rafalelor de rachete. Bombe puternice au fost și in Herson,…

- Razboi in Ucraina, ziua 48. Primarul din Bucea a spus ca autoritațile au gasit 403 cadavre. In aceasta luna, scenele cu civili legați și impușcați mortal pe strazile din oras au starnit indignare la nivel mondial. Rusia a susținut ca trupurile au fost pla

- Potrivit combatantului rus interogat de ucraineni, Federația Rusa folosește „echipe de execuție”. Acestea sunt unitați care urmeaza trupele principale și ii ucid pe cei care doresc sa evadeze.Astfel de tactici au fost folosite activ in URSS și ilustreaza bine atitudinea comandamentului fața de soldați.…

- Razboi in Ucraina, ziua 16. Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, un institut care are o instalație nucleara langa Harkov a fost lovit. Centrul Ucrainei pentru Comunicații Strategice și Securitate Informaționala (

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…