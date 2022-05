Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 74. Rușii au bombardat o școala din Lugansk unde se adaposteau aproape 100 de oameni și au ucis 60 dintre aceștia. NATO a avertizat, din nou, ca razboiul Rusiei in Ucraina ar putea fi unul de lunga durata iar Secretarul General al

- Scoala Gimnaziala Lisiceansk din regiunea estica Lugansk, construita cu peste 100 de ani in urma si care a rezistat in timpul celor doua Razboaie Mondiale si atacului Rusiei din 2014, a fost distrusa in bombardamente rusesti, duminica, relateaza Kiev Independent.

- Ucraina a propus miercuri Rusiei o „sesiune speciala de negocieri” la Mariupol, orasul-port asediat de la Marea Azov, pentru a salva „civili si militari”. „Suntem pregatiti sa organizam o sesiune speciala de negocieri la Mariupol. Pentru a-i salva pe baietii nostri, (batalionul) Azov, soldati, civili,…

- Bombardamentele și rachetele rusești lansate de armata lui Putin in estul Ucrainei au lovit din plin orașul Kramatorsk. Cel puțin o persoana a fost ucisa in orașul ucrainean Kramatorsk, marți (19 aprilie), in timp ce luptele s-au intensificat in estul țarii, dupa ce Rusia a lansat mult așteptatul atac…

- Agenția ONU a inregistrat pana in prezent 3.776 de victime civile in Ucraina: 1.563 de morți și 2.213 de raniți.ONU și-a reiterat convingerea ca „cifrele reale sunt considerabil mai mari, deoarece primirea de informații din unele locații in care au avut loc ostilitați intense a fost intarziata și multe…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…

- Mass-media rusa pro-guvernamentala publica informații potrivit carora case care au fost lovite de obuze venite dinspre trupele ucrainene. Doua obuze ar fi lovit doua case nerezidențiale din fermele Patronovka și Manotsky din regiunea Rostov, langa granița cu Ucraina. Nu au fost victime. Fii…