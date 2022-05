Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Biroul procurorului general al Ucrainei a declarat luni seara ca a inregistrat peste 7.000 de semnalari despre presupuse crime de razboi comise de fortele ruse in regiunea Kiev. Cele mai multe victime sunt semnalate la Borodianka, la nord-vest de Kiev, a specificat procurorul general ucrainean Irina…

- Președintele Volodimir Zelenski a fost luni la Bucha, localitatea de langa Kiev unde dupa retragerea trupelor ruse au fost descoperite cadavrele unor civili executați pe strazi, precum și gropi comune. El a spus ca Ucraina nu va avea liniște pana cand nu vor fi identificați și trași la raspundere cei…

- Fortele ruse au inceput sa se retraga din instalatia nucleara de la Cernobil, asupra careia au preluat controlul inca din prima zi a invaziei ruse a Ucrainei, la 24 februarie, anunta joi agentia nucleara ucraineana Energoatom, relateaza AFP. Trupele care ocupau Centrala Nucleara avariata de la Cernobil…

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- LIVE TEXT: Razboi in Ucraina, ziua a doua a invaziei. Armata rusa iși continua ofensiva la scara larga, cu toate forțele A doua zi de razboi in Ucraina gasește țara intr-o situație dramatica: morți, raniți, pierderi materiale, sute de mii de refugiați și multa disperare. Trupele rusești au inconjurat…