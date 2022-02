Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce majoritatea privirilor se indreapta catre solul republicilor separatiste din estul Ucrainei, un conflict in aceasta țara s-ar desfașura parțial in aer, ca orice razboi modern intre puteri statale. Prin recunoașterea celor doua republici separatiste din Donbas, Donețk și Lugansk, și anunțul…

- Ucraina ia in calcul un scenariu de riposta militara in contextul recunoașterii independenței de catre Rusia a provinciilor separatiste Donețk și Lugansk, pentru a preveni o escaladare a conflictului, a afirmat miercuri ministrul ucrainean de Externe, Dimitri Kuleba, in urma discuțiilor purtate cu secrtearul…

- Declaratiile presedintelui SUA vin in urma deciziei presedintelui rus, Vladimir Putin, de a recunoaste independenta celor doua republici separatiste din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, si a ordinului de a desfasura trupe rusesti in Donbas. Biden a afirmat ca Putin a sustinut „in mod bizar” ca cele…

- Uniune Europeana va decide, marti, primele sanctiuni impotriva Rusiei, dupa recunoașterea regiunilor separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, a anuntat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. „Trupele ruse au intrat in Donbas, iar noi consideram ca Donbas face parte din Ucraina.…

- Republicile autoproclamate dar nerecunoscute din Donbas au nevoie de asistența financiara, militara și morala din partea Federației Ruse, a declarat Eduard Basurin, reprezentant oficial al Miliției Populare din Donețk. „In primul rand, la urma urmei, dupa asistența morala, financiara, nici eu nu aș…

- Recunoasterea de catre Rusia a independentei regiunilor separatiste din estul Ucrainei va constitui o incalcare grosolana a dreptului international, a denuntat miercuri secretarul de stat american Antony Blinken, care a criticat rezolutia votata de catre Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului…

- Principalul reprezentant al separatistilor prorusi din estul Ucrainei, Denis Pusilin, care conduce bastionul rebel din Donetk, cere joi Moscovei sa le livreze armament pentru a face fata fortelor Kievului, in plina criza ruso-occidentala, care ameninta sa agraveze razboiul in Donbas, relateaza AFP.…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a spus ca, la solutionarea conflictului din Donbas, Ucraina nu va repeta greselile pe care Moldova le-a facut in reglementarea problemei transnistrene. Dupa cum relateaza Infotag, el a mentionat acest lucru in articolul sau pentru Foreign Affairs,…